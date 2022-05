Tegen de wens van de wethouder in heeft de voltallige gemeenteraad laten weten dat het Bevrijdingsfestival alleen nog subsidie krijgt als er weer sprake is van gratis entree. Wethouder Glimina Chakor vond het nog niet het juiste moment voor dat besluit, de gemeenteraad negeerde haar advies.

Dat meldt RTV Noord. De gemeente Groningen maakte 84.000 euro subsidie over aan het festival. In de aanloop naar 5 mei liet de voltallige gemeenteraad ook al weten dat ze erg ontstemd waren over de entreeprijs, het college van burgemeester en wethouders dacht daar net zo over. Politiek Groningen laat met het besluit van woensdagavond weten dat er alleen nog subsidie zal komen vanuit het Stadhuis als de entreeprijs wordt teruggedraaid.



Festivaldirecteur Ebel Jan van Dijk vindt dat er te snel conclusies worden verbonden en dat op deze manier de uitslag van de evaluatie - die nog moet komen - op voorhand al niet serieus genomen wordt.



Verantwoordelijk wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) liet aan de politici weten dat de desbetreffende motie wat haar betreft te vroeg komt en dat ze de uitslag van de evaluatie wil meenemen in het besluit. Wel liet ze weten het met de raad eens te zijn en dat ook het college voor een 'open en toegankelijk' festival is.