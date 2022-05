De verkeerslichten op het tijdelijke Julianaplein in Groningen werkten gisteravond niet vanwege een storing. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. Later op de avond was het probleem verholpen.

De verkeerslichten vielen rond 21.00 uit, waarna verkeersregelaars het verkeer in goede banen moest leiden. Ook Rijkswaterstaat was aanwezig. Volgens Wind was het vrij rustig op het plein.



De verkeerslichten zijn maandagochtend in gebruik genomen.