In de binnenstad van Groningen wordt hard gewerkt aan de opbouw van de Meikermis. De kermis gaat komende donderdag open en duurt elf dagen. De kermis bestaat uit tientallen attracties en is daarmee de grootste van het Noorden. Vanwege de pandemie kon de kermis afgelopen twee jaar niet doorgaan.

Er zijn attracties te vinden op de Grote Markt, de Vismarkt en de Ossenmarkt. De meest spectaculaire attracties zijn te vinden op de Grote Markt en Vismarkt, op de Ossenmarkt is een nostalgische kermis. Hier zijn meerderde nostalgische attracties te vinden zoals het mini-reuzenrad, de Karimata, de Rupsbaan, Calypso, een Cakewalk en een zweefmolen. Ook de ritprijzen zijn nostalgisch: per rit betaal je maximaal 1 euro per persoon.



Voor alle attracties op de Meikermis geldt een maximaal tarief van 2,50 euro.