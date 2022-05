In de provincie Groningen hebben zeventig nieuwe krantenbezorgers zich gemeld. De aanmeldingen komen na een wervingsactie van kranten: elke nieuwe bezorger, of elke bezorger die een nieuwe bezorger aandraagt, krijgt een bonus van 1000 euro.

Dat meldt RTV Noord. De meeste van deze bezorgers zullen aan de slag gaan in Stad. Het tekort waar de stad Groningen mee kampte werd geschat op 10 procent waardoor bezorgers die al werkten in meer wijken moesten bezorgen. Door de komst van nieuwe bezorgers hoeft dat niet meer of minder, want nog niet voor alle wijken met tekorten zijn nieuwe bezorgers gevonden.