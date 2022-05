Met hemelvaart worden twee films getoond in de openluchtbioscoop op het dak van het Forum. De twee films vallen onder het animatiefilmfestival Framed. De films Mary and Max en Mad God zijn te zien.

Mary and Max



Mary and Max is een film over de penvrienden Mary (8) and Max (44). Mary voelt zich eenzaam en Max heeft het syndroom van Asperger. De film won vele prijzen.



Bad God



In de scifi horrorfilm Bad God leeft "The Assassin" in een donkere apocalyptische wereld vol misvormde schepsels die voortkomen uit het onderbewuste. Animator Phil Tippett is al jaren lang bekend om zijn stop-motion werk in Hollywood films.