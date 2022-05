Na bijna dertien weken en zes verschillende fases van afsluitingen is het zover: het Julianaplein is weer helemaal open. Of - om precies te zijn - het tijdelijke Julianaplein. Het verkeer kan nu weer in alle richtingen over het kruispunt rijden.

Afgelopen weekend was het laatste weekend van Operatie Julianaplein. Het Julianaplein was het hele weekend afgesloten. De nieuwe verkeerslichten werden geregeld, en er werd getest of alles werkte en of het veilig was. Ook is de definitieve belijning aangebracht.



Rustig op de weg



"Het is heel goed verlopen", zegt Bert Kramer van Combinatie Herepoort. "Niet alleen qua werkzaamheden, maar ook qua verkeer. Het was heel rustig op de weg, dus een compliment aan alle automobilisten die de hebben geluisterd naar de oproep om niet met de auto naar Groningen te komen."



Hoewel het Julianaplein weer open is, betekent dat niet dat er niet meer gewerkt wordt aan de weg. In tegenstelling, er komen nog een hoop afsluitingen aan, zegt Bert Kramer. Die zullen grotendeels in het teken staan van de zuidelijke ringweg, waar de werkzaamheden de komende tijd nog in volle gang zijn. Naast een nieuw Julianaplein moet er in 2024 ook een hele nieuwe ringweg klaar zijn.