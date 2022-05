Het kunstwerk Zonder titel (1990) van Auke de Vries is weer terug na restauratie. De twee stalen sculpturen van 9 en 11 meter hoog hebben een nieuwe plek gekregen en staan nu op het eiland het Nonnengat in het Hoornsemeer nabij Best Western Plus Hotel Groningen Plaza (voorheen Hampshire hotel).

Het kunstwerk werd wegens het vergroten van het Hoornsemeer weggehaald en gerestaureerd. Eerder stond het kunstwerk naast Meerwold. Het werk werd in twee dagen tijd verscheept en opgebouwd op de nieuwe locatie, in bijzijn van de kunstenaar, die hiervoor speciaal vanuit zijn woonplaats Den Haag naar Groningen kwam. De herplaatsing is een samenwerking tussen Kunstpunt Groningen en Stadsbeheer. Gezamenlijk beheren en onderhouden zij een groot deel van de kunst in op de openbare ruimte in de gemeente Groningen.



Het kunstwerk is gemaakt in 1990 en was die zomer onderdeel van de tentoonstelling Paleistuin - Beeldentuin in de tuin van het Vredespaleis, Den Haag. Auke de Vries beschreef de twee sculpturen toen als "vormen met een archeologische waarde". Ze doen volgens hem denken aan de beeldtaal van het oude Egypte: "Aan van die lange staken met pluimen eraan. Er ligt iets ritueels in besloten."



In 1992 kreeg het kunstwerk een permanente plek bij het nieuwe KPN-opleidingscentrum Meerwold (nu een restaurant). In 2021 schonk KPN het beeld aan de gemeente Groningen en in nauw overleg met de kunstenaar is een nieuwe locatie gevonden. Voor deze herplaatsing werkten Kunstpunt Groningen en Stadsbeheer samen met Meerschap Paterswolde.



Auke de Vries (1937) is sinds de begin jaren vijftig werkzaam als schilder, tekenaar en etser. Vanaf de jaren zeventig maakt hij metalen sculpturen. Zijn beelden zijn lichte, abstracte constructies opgebouwd uit geometrische vormen, die lijken te zweven: lijnen, kegels, kubussen, cilinders en vlakken. Hij laat zijn beelden aansluiten bij de architectuur ter plekke.



De Vries heeft tientallen beelden voor de openbare ruimte ontworpen. Eén van de meest befaamde voorbeelden hiervan is het 200 meter lange Maasbeeld langs de Nieuwe Willemsbrug in Rotterdam. Dit kunstwerk bestaat uit losse elementen die op ingenieuze wijze in de lucht hangen. Een ander bekend werk van De Vries is Nederland, Land aan de Zee, dat in het atrium van het Tweede Kamergebouw 'zweeft'. Auke de Vries heeft verschillende prijzen ontvangen voor zijn omvangrijke oeuvre.