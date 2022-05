Het Julianaplein is komend weekend in alle richtingen volledig afgesloten. Het is de laatste fase van Operatie Julianaplein waarin het nieuwe plein gebruiksklaar wordt gemaakt. Vanwege de afsluitingen wordt in de hele stad ernstige verkeershinder verwacht.

De afsluitingen gaan vrijdagavond 20.00 uur in en duren tot maandag 9 mei 6.00 uur zijn. Verkeer kan nog overdag wel rijden tussen de A28 en het centrum van Groningen maar 's avonds (vanaf 20.00 uur) en 's nachts is ook de Brailleweg dicht.



Ook is de zuidelijke ringweg in beide richtingen dicht tussen knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein. Verkeer kan nog wel van de Europaweg naar de Hereweg, via een speciaal aangelegde bypass over de ringweg.



Vermijd de file, laat de auto staan



De afsluitingen hebben grote gevolgen voor de hele stad Groningen. Groningen Bereikbaar verwacht ernstige verkeershinder op de omleidingsroutes, maar ook op veel andere wegen in en rond de stad. De oproep is dan ook: laat de auto staan en pak de fiets of het openbaar vervoer. "Als je echt met de auto moet, reis dan via een P+R. Houd rekening met extra reistijd."



OV-acties



Reis dit weekend via een P+R, laat daar je auto staan en ga verder met de bus. Dit weekend kost een P+R-buskaartje geen euro6 maar euro3 voor twee volwassenen plus kinderen. Het kaartje is te koop in de webshop van Qbuzz.. Liever met de trein? Met het Arriva OV-samenreisticket reis je voor 15 euro een dag met twee volwassenen en maximaal drie kinderen tot en met vijftien jaar in heel Friesland en Groningen met de Arriva-treinen.



Tijdelijk Julianaplein



Vanaf maandag 9 mei, 6.00 uur, is het tijdelijke Julianaplein in gebruik. Op de plek van het oude Julianaplein is dan ruimte voor de bouw van het nieuwe Julianaplein. Omdat de afsluitingen van Operatie Julianaplein zoveel invloed hadden op het verkeer, mochten er in en om de stad nauwelijks andere wegen afgesloten worden de afgelopen drie maanden. Vanaf 9 mei is dit wel weer mogelijk. En aan de zuidelijke ringweg moet nog veel gebeuren. Dus ook na Operatie Julianaplein blijft gelden: check voor vertrek.