Komend weekend verwacht Groningen Airport Eelde zeker zestien extra vluchten af te handelen die normaliter op Schiphol zouden landen, waar het momenteel heel druk is.

"Dat komt neer op 8 à 16 vluchten per dag", legt een woordvoerder van Groningen Eelde Airport aan Luchtvaartnieuws uit. Dat staat gelijk aan 1 à 2 vluchten extra per uur. Het is nog niet bekend of de vluchten daadwerkelijk in Groningen zullen landen, omdat dat afhangt van de touroperators.



Vorige week bood Eelde ook al hulp aan aan Schiphol, dat te maken heeft met personeelstekorten. Daardoor is er sprake van grote drukte op de luchthaven in het westen van het land. Vorige week besloot Schiphol zelfs om vluchten te schrappen. Het is niet duidelijk of dat dit weekend weer gebeurt.