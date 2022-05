Zoals gebruikelijk bij de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei hield heel Nederland om 20.00 uur 's avonds twee minuten stilte. Bij de herdenking op het Martinikerkhof in Groningen ging dat gisteren mis.

Doordat het programma uitliep, droeg stadsdichter Myron Hamming om klokslag 20.00 uur zijn gedicht nog voor. De klokken van de Martinitoren begonnen te laat met luiden waardoor de rest van het programma ook uitliep. Vermoedelijk kwam dat door het gebruiken van een oud draaiboek van tijdens de coronatijd.



De organisatie had zelf vlak voor 20.00 uur al door dat het programma zou gaan uitlopen, laat voorzitter van Stichting 4 Mei Herdenking Groningen Niko Beets weten in een interview met RTV Noord. Toen is gekozen voor om de optie om het programma door te laten gaan en de stilte iets later te houden. De voorzitter baalt ervan dat het zo gelopen is.