Donderdag is het Bevrijdingsdag in Nederland. Hoe kun je de vrijheid in Groningen vieren tijdens deze nationale feestdag?

Bevrijdingsfestival

Het meest in het oog springende evenement van donderdag is waarschijnlijk het Bevrijdingsfestival. In Groningen is dat dit jaar op de Drafbaan. Er zijn optredens van onder andere rapper Donnie (die Ambassadeur van de Vrijheid is), Son Mieux, Frenna, Selah Sue, Jungle by Night, Goldband, Inge van Calkar, Wearethevices en Bab Ad-daar.



Dit jaar heeft het Bevrijdingsfestival naast de bekende Main Stage een aantal nieuwe podia. De Oelala Sena Stage bevindt zich in een grote tent met een veelzijdige programmering. In De Tuin voor de Vrijheid kunnen bezoekers ontspannen en marktkramen bezoeken. De Reflect Stage is er voor praatjes van sprekers over de veelzijdigheid van vrijheid. Het festival begint om 12.00 uur en eindigt om 23:45 uur.

Bevrijdingsbos

Tussen 11:00 en 12.00 uur is een bijeenkomst in het Bevrijdingsbos, aan de rand van de stad bij Noorddijk tussen de wijk Lewenborg en het dorp Garmerwolde. Daar houden burgemeester Koen Schuiling en kinderburgemeester Samuel beiden een toespraak. Een band speelt volksliederen van Canada en Nederland en er worden bloemen neergelegd. Ook is er een optreden van Harmonie '67 en een voordracht van Paul Burm. Na afloop kunnen aanwezigen een kopje koffie of thee drinken om na te praten.

Platenbeurs

Van 10.00 uur tot 19.00 uur is er een Platenbeurs op de Vismarkt. Midden in het centrum van Groningen bieden standhouders uit Nederland, België en Duitsland vinyl met korting aan bezoekers aan. De platenbeurs maakt deel uit van zes zomerbeurzen die de rest van de zomer worden gehouden.

Vrijheidsmaaltijd

Het Humanistisch Centrum houdt vanaf 17.00 uur 's middags een vrijheidsmaaltijd. Tijdens het eten is er ruimte voor een gesprek over vrijheid en het niet hebben van vrijheid. De maaltijd is ook geschikt voor vegetariërs en veganisten. Aanmelden voor de maaltijd kan via info@jongehumanistengroningen.nl.