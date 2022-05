Na twee jaar is er woensdagavond in Groningen tijdens Dodenherdenking weer een stille tocht vanaf het Joods monument en kranslegging op het Martinikerkhof. commissaris van de Koning René Paas houdt daarnaast een toespraak en onze stadsdichter Myron Hamming draagt een speciaal door hem voor deze avond geschreven gedicht voor.

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.



Gedurende de dag worden er vandaag kransen en bloemen gelegd bij gedenkstenen en monumenten. Vanaf 18.00 uur vindt de Nationale Herdenking plaats. Dan gaat de vlag halfstok. Om 18.35 worden er kransen gelegd bij het Joods Monument en om 18:45 begint de stille tocht vanaf de Hereweg. Via de Hereweg, Gedempte Zuiderdiep, Oosterstraat, Grote Markt, Kreupelstraat zal de tocht naar het Martinikerkhof lopen.

Daar zal vanaf 19:15 de openbare herdenking plaatsvinden. Om 20.00 zullen de twee minuten stilte ingaan, gevolgd door Het Wilhelmus, coupletten 1 en 6. Daarna zullen er kransen worden gelegd bij het provinciaal oorlogsmonument Sint-Joris en de draak. Na de kranslegging is er koffie en thee in de Martinikerk.