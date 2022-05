De Tasmantoren in Oosterhogebrug in Groningen krijgt een nieuwe flat naast zich: de Eemstoren. Dat wordt een flatgebouw met 77 huurappartementen. Het nieuwe appartementencomplex wordt gerealiseerd door projectontwikkelaar Van Wijnen Noord, in opdracht van woningcorporatie Lefier, die de flats zal gaan verhuren.

Een en ander meldt Van Wijnen op haar website. De Eemstoren komt aan de Regattaweg en ligt vlak bij het Eemskanaal. De 77 appartementen zijn bestemd zijn voor verhuur in de sociale sector. Eerder maakte wij al melding van plannen voor een Eemstoren, maar deze week werden de contracten voor de bouw officieel getekend. Directeur projectontwikkeling Van Wijnen Noord en Oost, Arjen Oosting, laat weten trots te zijn op de overeenkomst met Lefier. Het bedrijf leverde twaalf jaar geleden, in 2010, al de Tasmantoren op. De huurappartementen in deze toren blijken in een grote behoefte te voorzien, en vandaar dat er nu een broertje (of zusje) naast komt. De Eemstoren is ontworpen door het Groningse AAS Architecten, en bestaat uit een woontoren met driekamerappartementen van ca. 70 m2, verdeeld over veertien bouwlagen. Naast de huurappartementen bestaat het plan uit vijf grondgebonden koopwoningen.