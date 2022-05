Bij een 'mogelijk schietincident' bij een woning aan de Kooisingel in Haren is maandagmiddag, één persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie. Buurtbewoners verklaren dat het vermoedelijk om een ruzie ging.

De politie is in verband met het onderzoek op naar een witte jongeman met donkerblond haar, die rondom het tijdstip van het incident in de omgeving is gezien. Dat melden ze op Twitter. De jongen had donkere kleding aan en droeg een grote, donkere sporttas bij zich.



Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, en verkeert niet in levensgevaar. De politie doet nog onderzoek naar de zaak, en roept personen met informatie op zich te melden bij de politie via 0900-88 44 of anoniem via 0800-7000.