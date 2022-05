Nu de drafbaan in het Stadspark van Groningen geasfalteerd is, lijkt het gedaan met de drafsport in de provincie Groningen. Maar niet als het aan de besturen van de drafbanen in Aduard en Eenrum ligt. Beide zijn van plan dit jaar een koersdag te organiseren.

"Een fantastisch vooruitzicht voor de liefhebber van de recreatieve grasbaankoersen en een belangrijke impuls voor de hele breedtesport in de Noordelijke provincies en zelfs in geheel Nederland", zegt Kees de Bock namens de besturen van beide drafbanen.



De drafbaan in het Stadspark was de afgelopen jaren nog de enige actieve koersbaan in de provincie Groningen. Maar na meer dan honderd jaar paardensport is de baan begin april van dit jaar geasfalteerd, waardoor het terrein een nieuwe invulling krijgt.





De drafbaan in Aduard zal haar poorten openen op woensdag 15 juni en Eenrum volgt twee maanden later op woensdag 17 augustus. De besturen hebben de handen ineengeslagen om middels sponsor initiatieven de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen. Met een lidmaatschap van de 'Club van 50' en een bijdrage van 50 euro kunnen geïnteresseerden de organisatie van de koersdagen in Aduard en Eenrum steunen. Meer informatie is te vinden op https://www.grasbanen.nl/.