Woensdagmorgen 4 mei vanaf kwart over negen beginnen in Groningen de eerste activiteiten ter gelegenheid van Dodenherdenking. Belangrijke onderdelen van deze dag zijn aan het eind van de avond een stille tocht en de Dodenherdenking op het Martinikerkhof.

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. De inwoners van de gemeente Groningen worden uitgenodigd aan deze herdenking deel te nemen.



Kransen en bloemen worden gelegd bij gedenkstenen en monumenten.



09.15 uur Joodse Begraafplaats, Iepenlaan

9.30 uur Selwerderhof: NS-monument, Indië Monument en Veteranen Monument

10.00 uur Noorderbegraafplaats, Moesstraat 98

10.20 uur Plaquette Butterworth, Paterswoldseweg 188

10.40 uur Zuiderbegraafplaats, Hereweg

10.55 uur Rooms-Katholieke Begraafplaats, Hereweg

11.10 uur Voormalig Huis van Bewaring, Helperlinie 2, Gedenksteen

PolitiekGevangenen

11.25 uur Begraafplaats Esserveld, Esserweg: graven van de gesneuvelde

geallieerde Militairen, omgekomen verzetsmensen en het oorlogsmonument

12.10 uur Kranslegging gedenkplaat Scholtenhuis, Naberstraat

12.35 uur Kransleggingen Canadese plaquette en de plaquette voor de

omgebrachte gemeenteraadsleden bij het tijdelijke stadhuis,

Radesingel 6



Kijk voor meer informatie op de website van Stichting herdenking 4 mei Groningen.