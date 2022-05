Groningen was ooit een voorloper op het gebied van het autovrij maken van de binnenstad. Dat was te danken aan het Verkeers Circulatie Plan (VCP) uit de jaren zeventig. Dat is inmiddels al heel lang geleden. Maar toch blijkt Groningen ook nu nog een inspiratiebron voor steden in het buitenland.

Zo verstuurde de Portugese ingenieur Pedro Silva ( @tairocas) zondag een Tweetwaarin hij foto's plaatste van een oude situatie op de Vismarkt, en een nieuwe situatie. Daarbij schrijft hij in het Portugees dat die nieuw situatie op de Vismarkt in Groningen hem jaloers maakt. Want zo zou het volgens hem ook kunnen in Lissabon:

"Er is een website die steden laat zien zoals ze vroeger waren en hoe ze zich hebben aangepast aan de tijd. Soms zie ik met enige jaloezie hoe sommige steden zijn geworden zoals ik Lissabon graag zag, meer voor mensen, minder voor auto's. Dit is Groningen, Nederland."

Overigens werd de foto van het terras op de Vismarkt genomen in een uitzonderlijke situatie, kort na de lock-down, toen er één groot terras van was gemaakt. Dus de situatie is niet altijd zo mooi als op die terras-foto. Maar in elk geval wel veel beter dan in de jaren zeventig toen de Vismarkt nog als één grote parkeerplaats werd gebruikt.