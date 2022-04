Het Groninger Museum heeft gisteren de 50.000ste bezoeker in het zonnetje gezet, die een kijkje kwam nemen bij de tentoonstelling JR:Chronicles. Dat is een expositie gewijd aan de hedendaagse Franse kunstenaar JR, die werkt op het snijvlak van fotografie, straatkunst en performance. Deze kunstenaar JR kreeg onlangs nog wereldwijd aandacht dankzij een kunstactie rond een vijfjarig meisjes in Oekraïne.

De 50.000ste bezoeker van JR:Chronicles was de 34-jarige Pascal Ledermann uit Zwitserland . Hij werd bij binnenkomst verrast door Geertje Smeding, projectleider van de tentoonstelling, met een bos bloemen en de catalogus over het werk van de Franse kunstenaar.



JR: Chronicles is een reis door de indrukwekkende carrière van de kunstenaar JR: van de graffitikunst die hij als tiener in Parijs maakte tot zijn maatschappelijke projecten over de hele wereld. JR's sociaal betrokken werk bevindt zich op het snijvlak van fotografie, straatkunst en performance.



JR in Oekraïne



In maart reisde JR naar Oekraïne en schakelde lokale bewoners in voor een monumentale openbare kunstactie met een portret van een vluchteling genaamd Valeriia. Een Oekraïense fotograaf, Artem Lurchenko, nam het portret van het vijfjarige meisje. De fotograaf kwam het kleine meisje en haar moeder tegen aan de Oekraïense grens toen ze het land ontvluchtten. "Dit kleine meisje is de toekomst en in deze oorlog herinnert ze ons eraan waar Oekraïners voor vechten", schreef JR op Instagram terwijl hij de afbeelding onthulde. Het project haalde de cover van TIME magazine. Het werk is nu te zien in de Biënnale van Venetië.



JR's maatschappelijke projecten zijn wereldberoemd. In 2004 startte hij het project Portrait of a Generation, waarin hij tegenwicht biedt aan gewelddadige beeld van jongeren in de buitenwijken van Parijs. Voor Women are Heroes portretteerde hij vrouwen in sloppenwijken om hun vitaliteit en kracht zichtbaar te maken.

Wereldberoemd is zijn werk Kikito, uit de serie Giants: een 20 meter hoge monumentale foto van een nieuwsgierige peuter die speels over het grenshek tussen Mexico en de VS gluurt. Deze indrukwekkende series zijn nu in het Groninger Museum te zien, tot en met 12 juni .