GroenLinks in Groningen maakt zich zorgen om studenten die hun energierekening omhoog zien gaan door de stijging van de energieprijzen. De partij heeft vragen gesteld aan het college van B&W. De hoge energieprijzen waren de aanleiding voor het kabinet om een eenmalig energietoeslag uit te keren aan mensen met een laag inkomen, maar studenten zijn daarvan uitgesloten.

Alhoewel de gemeente verantwoordelijk is voor de uitkering van de energietoeslag, wordt dit bekostigd vanuit de landelijke overheid. De gemeente volgt daarom de landelijke richtlijn om te bepalen wie er recht op heeft. Hierin staat dat studenten tot en met 26 jaar hier niet voor in aanmerking komen. Hoewel in de richtlijn de leeftijdsgrens wordt genoemd, sluit de gemeente Groningen in haar communicatie alle studenten uit.



"Daarom vragen wij of studenten van 27 jaar of ouder ook recht hebben op de energietoeslag en of de gemeente hier open over zal zijn in de communicatie," legt gemeenteraadslid Elte Hillekens uit. Studenten onder de 27 jaar, die in problemen komen met het betalen van de rekeningen, kunnen aanspraak maken op de individuele bijzondere bijstand. Ook daarvan vraagt GroenLinks het college om de communicatie te verbeteren.



Wat GroenLinks betreft is de hoge energierekening van studenten ook een extra urgente aanleiding om aandacht te vragen voor de achterlopende energieprestaties in de particuliere verhuur. Studenten zijn namelijk extra kwetsbaar voor een hoge energierekening als zij in een slecht geïsoleerd huis wonen.



"De situatie rond de energietoeslag duidelijk zien hoe afhankelijk studenten zijn van hun huisbaas als het gaat om energiegebruik. De huisbaas voelt namelijk geen financiële druk om het huis te verduurzamen om de energierekening te verlagen, omdat die de kosten van de energie bij de studenten neerlegt. Studenten kunnen daarentegen geen grote maatregelen nemen, zoals hun huis isoleren of zonnepanelen op het dak leggen", zegt Ceciel Nieuwenhout, ook raadslid voor GroenLinks. Mede-raadslid Sophie Middelhuis vult aan: "Studenten zijn dus afhankelijk van de welwillendheid van de huisbaas."