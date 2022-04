GGD Groningen heeft in de afgelopen week ruim 6.000 vaccinaties gezet. Daarvan zijn er 717 boosterprikken en 4.400 herhaalprikken. Inmiddels is 84 procent van de personen van achttien jaar of ouder in de provincie Groningen gevaccineerd. 68 procent heeft na een volledige vaccinatie ook een boosterprik gehaald.

Herhaalprik



Vanaf dinsdag 19 april ontvangen mensen met een (ernstige) afweerstoornis hun uitnodiging voor een herhaalprik tegen corona. Het gaat om mensen die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening óf die bepaalde medicijnen voorgeschreven krijgen. Zij ontvangen de uitnodiging per brief van hun medisch specialist.



Tot en met week 16 zijn in totaal 1.334.554 prikken gegeven, waarvan ruim 296.000 boosterprikken en bijna 62.000 herhaalprikken gezet door GGD Groningen en door huisartsen.



Op alle vaccinatielocaties kun je nu zonder afspraak terecht voor een 1e, 2e of 3e vaccinatie, boostervaccinatie, herhaalprik tegen corona en een extra mRNA- prik. Voor andere coronavaccinaties dien je vooraf een afspraak te maken.



Daling besmettingen



In de afgelopen zeven dagen zijn er in de provincie Groningen gemiddeld 72 positieve testen per dag gemeld. Daarmee zet de daling van het aantal coronabesmettingen door. Een maand geleden werden er gemiddeld meer dan 1400 positieve testen gemeld.