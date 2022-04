Groningen heeft gisteren op bíjna ouderwetse wijze Koningsdag gevierd. Vele duizenden genoten van de ongedwongen sfeer op de vrijmarkt op de Singels, namen een oranje tompouce bij de koffie, kwamen bekenden tegen tijdens eenwandeling door de binnenstad of genoten van muziek op de Vismarkt. Het was voor velen een verademing dat het weer mogelijk was om Koningsdag te vieren.

Al was het voor sommigen ook echt wel weer wennen om weer zóveel mensen tegelijk te zien, en zij hielden waar mogelijk toch nog wat afstand. Het gewone leven is dan wel weer uitbundig op gang gekomen, helemaal vergeten zijn we de zware coronatijd nog lang niet.

Maar we zijn wel weer helemaal op de goede weg terug, zo bleek gisteren bij Koningsdag en ook tijdens het festival Kingsland in het Stadspark.