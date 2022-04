In de nacht van maandag op dinsdag zijn aan de Bentismaheerd in Beijum twee auto's door een brand verwoest. Een derde auto raakte beschadigd.

Rond 23.30 hoorden meerdere buurtbewoners twee harde knallen. Er bleken twee auto's in brand te staan. In afwachting van de brandweer deden enkele buurtbewoners een poging om de branden te blussen, maar dat had geen resultaat.



De brandweer dempte het vuur na aankomst middels schuim, waarna de rest van de blussing werd gedaan met regulier bluswater. Na een half uur blussen werd het sein brand meester gegeven. Helaas kon de brandweer niet voorkomen dat de twee auto's volledig door de brand verwoest werden. Een derde auto kon tijdig worden weggehaald waardoor erger is voorkomen.



De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand, en roept mensen die informatie hebben zich te melden via 0900 88 44.