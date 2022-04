Zondagavond raakte een persoon ter water in het Hoge der Aa. Hulpdiensten trokken massaal uit en een traumahelikopter landde op de Vismarkt.

Rond 19:30 kwam de melding van een persoon in de gracht binnen bij de meldkamer. Door de hoge kade lukte het omstanders niet om de persoon uit het water te halen. Hulpverleners lukte het wel en reanimeerden de persoon nadat hij of zij op de kant was. Dat mocht echter niet meer baten en de persoon is overleden.