Wie zich woensdag 27 april, Koningsdag, of donderdag 5 mei, Bevrijdingsdag, bij de GGD's in de provincie Groningen wil laten testen of vaccineren, moet rekening houden met gewijzigde openingstijden.

Op Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) hebben sommige GGD test- en vaccinatielocaties in de provincie Groningen aangepaste openingstijden. Ook regionale en landelijke corona-telefoonlijnen hebben dan aangepaste openingstijden.

Koningsdag (woensdag 27 april 2022) Testlocaties: Alle testlocaties sluiten om 13.00 uur.

Vaccinatielocaties: De vaccinatielocaties Groningen - Osloweg (9:00-16:30), Veendam-Zwaaikom (09:00-16:30) en Stadskanaal (9:15 - 16:00) zijn open.

Bevrijdingsdag (donderdag 5 mei 2022) Testlocaties: Alle testlocaties sluiten om 13.00 uur.

Vaccinatielocaties: De vaccinatielocaties Groningen - Osloweg (9:00-16:30), Leens (09:30-16:00) en Scheemda (09:00 - 16:30) zijn open.

Een volledig overzicht van de openingstijden staan op de website van GGD Groningen op de pagina's vaccinatielocaties en testlocaties.

Landelijke corona-telefoonnummers: Op Koningsdag en Bevrijdingsdag sluiten de landelijke telefoonlijnen om 17.00 uur in plaats van om 20.00 uur. Op 4 mei zijn ze bereikbaar tot 19.45 in verband met de Nationale Dodenherdenking.

Coronalijn Groningen De Coronalijn van GGD Groningen is op Koningsdag en Bevrijdingsdag gesloten.