In het UMCG hebben dit jaar al drie kinderen een levertransplantatie ondergaan nadat ze ernstige kinderhepatitis hadden opgelopen. Volgens het UMCG zijn dat er evenveel als normaal gesproken in een heel jaar. Het ziekenhuis benadrukt dat de kans op een ernstige hepatitis heel klein is.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO sloeg onlangs alarm over hepatitis bij jonge kinderen. Het zou gaan om een nieuwe, ernstige kinderhepatitis. Ook in Nederland is deze hepatitis bij kinderen inmiddels vastgesteld. Om hoeveel gevallen het gaat, is niet bekend. Wel zijn alle kinderartsen en huisartsen opgeroepen om extra alert te zijn en zorgvuldig te kijken naar symptomen die kunnen duiden op hepatitis, zoals geelzucht, sufheid, donkere urine en stollingsproblemen.



Het UMCG is het enige centrum in Nederland waar levertransplantaties bij kinderen worden gedaan. Hier komen de kinderen met de meest ernstige gevolgen van hepatitis terecht. Volgens levertransplantatiechirurg Ruben de Kleine hebben zich dit jaar al vier kinderen gemeld met dermate ernstige gevolgen van hepatitis dat zij ook leverfalen hadden; bij drie van hen is inmiddels ook een levertransplantatie gedaan. Dit aantal is even groot als normaal in een heel kalenderjaar.



Tegelijkertijd blijft de kans op een ernstige hepatitis heel klein, zegt het UMCG. Verreweg het merendeel van de kinderen herstelt spontaan en komt niet naar Groningen. Vanuit cijfers uit het buitenland wordt aangenomen dat één op de 10 van de kinderen met een ernstige hepatitis ook daadwerkelijk verwezen wordt naar het UMCG.