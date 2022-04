Op het voormalig Suikerunie terrein bij EM2 Groningen start volgende week zondag 1 mei de 'Spring is in The Air'-editie van de Suikermarkt. Op deze markt is er een variatie te vinden aan bijzondere items: vintage en preloved kleding, meubeltjes, vinyl, sieraden, upcycling, interieurdecoratie en meer.

Ook wordt er door creatieve standhouders en kunstenaars zelfgemaakte producten aangeboden. Bijvoorbeeld zelf ontworpen kaartjes, zelfgemaakte sieraden, handgemaakte biologische zepen, zelfgebakken taartjes en koekjes en bijzondere kunstwerken. Er zullen verschillende foodstands zijn voor de hongerige magen: broodjes, nachos, burgers en pizza uit de houtgestookte oven, ook vega en vegan. Er is een koffiecaravan en biologisch steekijs. Daarnaast verzorgt het team van EM2 de dorstige mens. IJskoude biertjes en wijntjes en frisjes met of zonder tic, binnen en buiten, op het gezellige terras en in de tuin. Muziek zal ook niet ontbreken: Ben, the recordman draait 60ties, 70ties & 80ties en... je mag plaatjes aanvragen. Kinderen kunnen worden geschminkt.



Niet alleen op zondag 1 mei is er een Suikermarkt... Ook met Pinksteren, zondag én maandag 5 en 6 juni en op zondagen 3 juli, 7 augustus, 25 september en 23 oktober zal er een Suikermarkt worden georganiseerd bij EM2 te Groningen.



De openingstijden zijn van 11.00 - 17.00 uur. Kinderen tot twaalf jaar komen gratis, entree voor volwassenen is euro3.5 Bezoekers wordt gevraagd zoveel mogelijk op de fiets of openbaar vervoer te komen i.v.m. beperkte parkeergelegenheid. Meer informatie en foto's kun je vinden je op Facebook en Instagram: @Suikermarkt