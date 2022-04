De gemeente Groningen staat flitsbezorgers niet meer toe om nieuwe vestigingen te openen. Bezorgdiensten als Gorillas en Flink schieten als paddenstoelen uit de grond, maar ze zorgen ook voor overlast en onveiligheid. Voor de gemeente is dat reden per direct een verbod op nieuwe vestingen in te stellen. Ook is besloten dat er in de binnenstad geen nieuwe supermarkten meer bij mogen komen.

Het gaat om een noodoplossing. Volgens de gemeente biedt het huidige bestemmingsplan namelijk geen ruimte en mogelijkheden om de opening van nieuwe locaties te reguleren en de negatieve effecten te beperken. De gemeenteraad heeft daarom een voorbereidingsbesluit genomen. Dat geeft de tijd om het bestemmingsplan aan te passen, en er in vast te kunnen leggen waar en onder welke voorwaarden zich wel nieuwe bezorgdiensten kunnen vestigen. Ook de komst van nieuwe supermarkten wil de gemeente via het bestemmingsplan regelen en dus is ook in dit geval een voorbereidingsbesluit genomen. Dat geeft de gemeente een jaar de tijd om nieuwe beleidsregels voor de vestiging van supermarkten in de binnenstad op te stellen.



Er is nog een maatregel in de maak om de negatieve kanten van de bezorgeconomie - vooral van bezorgrestaurants en flitsbezorgers - te verminderen. Dit zal gebeuren door de aanpassing van de Algemeen Plaatselijke Verordening Groningen (APVG). In overleg met betrokkenen gaat de gemeente onder andere nadere regels bepalen om de overlast van geparkeerde fietsen, scooters en cargobikes tegen te gaan in het openbaar winkelgebied. Een voorstel voor aanpassing van de AVPG, in combinatie met communicatie en gerichte handhaving, wordt zo snel mogelijk voorgelegd aan de gemeenteraad.