Automobilisten in Groningen moeten vanwege Operatie Julianaplein nog steeds rekening houden met extra reistijd. Vooral tijdens de spits is het op verschillende plekken behoorlijk druk. Dat meldt Groningen Bereikbaar in de wekelijkse update.

Operatie Julianaplein zit nog in de vijfde fase. Deze fase duurt tot 6 mei en ook in deze periode is het Julianaplein helemaal afgesloten. Het verkeer tussen Assen en Drachten kan wel in beide richtingen rijden via de tijdelijke weg. Verkeer van/naar de richting Hoogezand wordt omgeleid via de ringwegen.



Groningen Bereikbaar noemt het 'verkeersbeeld van afgelopen week stabieler dan de weken hiervoor'. Al is het tijdens de ochtend- en avondspits nog wel druk op verschillende plekken aan met name de westkant van Groningen, het Emmaviaduct, de Stationsweg en de toegangswegen naar de stad, bijvoorbeeld N355 vanuit de richting Zuidhorn en de N860 uit de richting van Haren. Automobilisten moeten hier rekening houden met extra reistijd, zeker tijdens de spitsen, aldus Groningen Bereikbaar.



Ondanks oproepen om de auto zoveel mogelijk te laten staan, is het nog steeds drukker op de weg dan in eerdere fases van Operatie Julianaplein. De benodigde 20 procent mobiliteitsreductie wordt niet op alle dagen gehaald. Met name in de spitsen is het druk.



Tegelijkertijd is ook het fietsverkeer sterk toegenomen. Op een gemiddelde werkdag werden er in de Brugstraat 19.200 fietsers geteld. In de voorgaande week waren dat er 15.700



FC Groningen



Op zondag 24 april speelt FC Groningen thuis tegen Heracles. De verwachting is extra verkeer richting de Euroborg. Volgende week, op woensdag 27 april, is het Koningsdag. Ook dan wordt er extra verkeersdrukte verwacht. Groningen Bereikbaar roept alle bezoekers aan deze evenementen op om zoveel mogelijk lopend, met de fiets of het OV, of via een P+R naar de stad te komen.