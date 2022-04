De politie heeft geen idee hoe de dieren daar terecht zijn gekomen en is een onderzoek gestart, zo meldt de politie op Facebook.

Volgens de politie lagen de dieren in de bosjes bij de carpoolplek. Het is onduidelijk hoe ze aan hun einde zijn gekomen.



Mensen die de afgelopen dagen op of nabij deze carpoolplaats iets verdachts hebben gezien, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Bel daarvoor 0900-8844, anoniem kan ook: 0800-7000.