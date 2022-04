De RUG wil nog niet af van de mogelijkheid om cum laude af te studeren. Dat meldt de UKrant vandaag, woensdag 20 april. De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam liet weten er vanaf volgend studiejaar mee te stoppen voor de master geneeskunde.

Studentassessor Hila Helma van de Faculteit Medische Wetenschappen (FMW) laat aan de UKrant weten dat de discussie ook binnen de RUG al jaren gevoerd wordt. "Studenten ervaren namelijk prestatiedruk en stress door die cum-lauderegeling."



Zelf zou ze liever zien dat de regeling wordt afgeschaft, maar ze vindt dat die afweging wel heel zorgvuldig moet worden genomen.



De cijfers voor coschappen tijdens de master zijn in Groningen al wel afgeschaft. Voorheen kregen studenten daar een rapportcijfer voor, maar omdat elke stagebegeleider anders oordeelt, is dat cijfer niet betrouwbaar. Je kunt daar nu een onvoldoende, goed of uitmuntend halen.



Toch is de discussie niet voorbij. In het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is inmiddels de meerderheid voor afschaffing van de cum laude, zegt bestuurslid Gijsbert van Elven. Hij is dan ook blij met het nieuws uit Amsterdam. "Het is niet de heilige graal. Het is een stapje in de goede richting, maar er moet nog veel meer gebeuren aan de prestatiedruk binnen het hoger onderwijs."



Gerda Croiset, prodecaan onderwijs bij FMW (en voorheen opleidingsdirecteur aan de VU), sluit niet uit dat de cum-lauderegeling ook in Groningen zal sneuvelen. Maar ze hecht ook waarde aan de mogelijkheid voor studenten om te kunnen laten zien dat ze excelleren. "Dat hoort er eigenlijk ook bij.

