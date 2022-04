Folkert Steenbergen (23) uit Groningen beleefde zaterdag een bijzonder avontuur toen hij met zijn trekker onderweg was in de Veenkoloniën en een verward kijkende wolf een eindje met hem meeliep. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

De trekkerrijder had tussen Eerste Exloërmond en Nieuw-Buinen een lading mest uit een silo gehaald voor een akkerbouwer. In het zonnetje reed hij terug om met het spul een dun afdeklaagje over een veld met pas ingezaaide uien leggen.



In een tulpenveld langs de Tweederde Weg (Zuid) ontdekte Steenbergen de wolf. De wolf liep een eindje mee aan de rechterkant van de trekker, stak vervolgens de weg over en verdween in het veld.



Bang is Steenbergen niet geweest, zegt hij tegen Dagblad. Hij werkt vaak zat met beesten. "Hij was nat en keek wat verward om zich heen, vond ik. Maar een eenzame wolf, och... Pas als ze met meerdere tegelijk zijn, zou ik niet zo snel uitstappen en erheen lopen."



De wolf is vermoedelijk dezelfde die eerder op de dag werd gefilmd in Eerste Exloërmond. Op de Drents-Overijsselse grens bij Meppel werd er in de nacht van vrijdag op zaterdag al een gezien.



Steenbergen verbaast zich er niet over en vindt maatregelen voorlopig niet nodig. Pas als er meer overlast komt, zijn er misschien maatregelen nodig, vindt hij.