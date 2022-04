Met enige trots heeft de RDW vrijdag in Groningen een nieuw kentekenscherm aan de gevel van haar pand aan de Rozenburglaan in gebruik genomen. Daarop toont RDW de laatst uitgegeven kentekens van persoonswagens. Om de paar minuten wordt er een nieuw uitgegeven kenteken getoond.

Aan de gevel van het RDW-gebouw aan de Rozenburglaan in Groningen is een nieuw scherm geplaatst waarop we de laatst uitgegeven kentekens van persoonswagens tonen. Dit scherm hangt op een zichtlocatie aan de voorkant van het pand.

In het gebouw is de divisie ICT gevestigd. Daar wordt gezorgd voor ontwikkeling en beheer van het kentekenregister en voor uitwisseling van de gegevens naar partners van RDW zoals politie, verzekeraars, gemeenten, CJIB en Belastingdienst.

Al meer dan een decennium hangt er een kentekendisplay aan de voorkant van het gebouw. De techniek van het oude scherm was verouderd en daardoor bleef het scherm op zwart. Dit nieuwe ledscherm is een sterk verbeterde versie.

Op het display verschijnt iedere 3 minuten het laatst uitgegeven kenteken. Ook is op de website www.rdw.nl het laatst uitgegeven kenteken te zien en zijn bepaalde voertuiggegevens op te vragen via de applicatie RDW-kentekencheck.

De uitgifte van het kenteken is belangrijk voor verkeersveiligheid en betrouwbaarheid. Handhavers hebben via het kenteken inzicht in technische en milieugegevens die ze kunnen controleren. Ook is aan het kenteken een eigenaar/houder gekoppeld die verantwoordelijk gesteld kan worden voor verkeersovertredingen.

Bij de opsporing van andere vormen van criminaliteit komt het kenteken vaak goed van pas. Daarom is het belangrijk dat het kenteken goed te lezen en goed te onthouden is. Dit is de reden dat er streepjes tussen de cijfers en letters staan en de plaat gemaakt is van materiaal dat van alle kanten licht weerspiegelt (retro-reflectief).

Nederland was in 1898 het eerste land ter wereld dat een nummerbord introduceerde. Destijds werden ze simpelweg genummerd. Eerst gebeurde dat nog per provincie. In 1951 nam de toenmalige Rijksdienst voor het Wegverkeer de landelijke registratie voor zijn rekening. Het eerste officiële kenteken was ND-00-01. Sindsdien hebben verschillende cijfer-lettercombinaties het kenteken gevormd.

Directeur bedrijfsvoering Zeger Baelde van RDW nam afgelopen vrijdag 15 april het kentekenscherm officieel in gebruik. De RDW heeft als belangrijke verantwoordelijkheid ontwikkeling en beheer van het landelijke kentekenregister.