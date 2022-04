Noorderzon strijkt dit jaar voor het eerst ook neer in de grote theaterzaal van MartiniPlaza. Daar presenteert het festival de nieuwste voorstelling van het toonaangevende Franse circusgezelschap Compagnie MPTA.



Noorderzon Festival of Performing Arts & Society en MartiniPlaza werkten in 2020 al aan deze samenwerking, die destijds door de pandemie geen doorgang kon vinden. Deze augustus is het dan eindelijk zo ver. De Early Bird kaartverkoop voor deze voorstelling start op 18 mei via de website van Noorderzon.



De 32e editie van Noorderzon vindt plaats aan het eind van de zomer op donderdag 18 t/m zondag 28 augustus. Het Noorderplantsoen en verschillende locaties in de binnenstad van Groningen vormen dan het decor voor een elfdaagse ontdekkingstocht langs een uitdagend internationaal, nationaal en lokaal programma.



Compagnie MPTA - Les Hauts Plateaux



Twee keer eerder was het Franse circusgezelschap Compagnie MPTA te zien op Noorderzon. MPTA staat voor Les Mains Les Pieds et La Tête Aussi - De handen, de voeten en ook het hoofd. Het gezelschap rondom regisseur Mathurin Bolze gebruikt circus en acrobatiek namelijk op zo'n manier dat ook het hoofd aan het werk wordt gezet. Eerder deden ze dat op Noorderzon met Ali (openingsvoorstelling, 2010) en Barons Perchés (2016) en dit jaar presenteert het festival in augustus Les Hauts Plateaux in MartiniPlaza.



Eerder maakte de organisatie van Noorderzon de volgende namen uit het programma bekend: uit Canada komt het spannende dansgezelschap Out Innerspace, uit Frankrijk de charmante theatrale illusies van Compagnie 32 Novembre, vanuit België duiken Silke Huysmans & Hannes Dereere in de diepzeemijnbouw én de eerste naam uit het muziekprogramma bestaat uit de betoverende folkmuziek van The Weather Station (Canada).