Het kabinet zou er verstandig aan doen te besluiten om de gaskraan in Groningen zeker nog een jaar open te draaien. Dat betoogde zondag, eerste Paasdag, oud-minister Onno Ruding van financiën.

Ruding zei dit zondagmorgen in een gesprek met het programma WNL Op Zondag.

Volgens Ruding heeft het kabinet steeds gezegd dat de gaskraan in Groningen dichtgaat, tenzij zich een noodsituatie voordoet. Maar volgens de oud-minister is er op dit moment al sprake van een noodsituatie.

Die noodsituatie dient zich onder andere aan voor de schatkist, waar een miljardentekort dreigt te ontstaan. Door het Groningse gasveld te heropenen kun je dat tekort beperken. Bovendien help je met het Groningse gas om 'de internationale problematiek kleiner te maken en tevens moeten we Poetin niet de kans geven om rijker te worden van gasopbrengsten."

Wel vindt Ruding dat mócht de gaskraan weer open gaan Groningers ruimhartig gecompenseerd zouden moeten worden.

Recent nog bleek uit een opiniepeiling van RTV Noord dat het voor veel inwoners van Groningen wel bespreekbaar is om, gezien de internationale situatie, toch weer meer Gronings gas te blijven winnen. Maar wel moet er dan een goede compensatie komen.

Vijlbrief: afspraak = afspraak

Maar staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) liet weten daar niet voor te voelen. Volgens hem is 'afspraak afspraak' en is nu eenmaal aan Groningen toegezegd dat de gaskraan echt dicht gaat.

Mijnraad: wél open

Dat leidde nog weer tot een reactie van de Mijnraad die vindt dat het verstandig is om toch weer met Groningen te overleggen over het open draaien van de gaskraan, gezien de internationale situatie.

De Mijnraad stelt dat Nederland in crisistijd voldoende opties moet houden en dat er deze zomer zoveel mogelijk gas in de opslag moet voor de winter. Volgens de voorzitter van de Mijnraad, is het onverstandig dat het kabinet het advies van zijn raad niet overneemt, zo meldde onlangs de NOS.