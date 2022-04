In een kelderbox onder een portiekflat aan de Aluminiumstraat in Vinkhuizen heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij.

De brand werd rond middernacht ontdekt door bewoners van de flat die daarop de brandweer inschakelden.

De brandweer had de brand ondanks de hevige rookontwikkeling snel onder controle. De kelder raakte zwaar beschadigd.

Over de oorzaak van de brand is niks bekend.