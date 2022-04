Met drie grote muurvullende kunstwerken die de komende maanden worden gemaakt in de Groninger wijken Beijum, Vinkhuizen en Paddepoel zoekt het Groninger Museum het contact op met de bewoners van de stad. Nationale en internationale kunstenaars, waaronder Michel Velt en Tito Mulk, maken nieuw werk, dat straks voor iedereen te bewonderen is.

Dit streetart-project, opgezet met Writer's Block, is onderdeel van het randprogramma bij de tentoonstelling JR: Chronicles, die nu te zien is in het museum. De kunstenaars nemen ideeën uit de wijken mee in de kunstwerken.

Zo maakt Michel Velt twee portretten geïnspireerd op gesprekken met bewoners uit Beijum en gaan de kunstenaars van Tito Mulk in Paddepoel tijdens hun werk in gesprek met bewoners en nemen zij die input daaruit mee in de mural. Welke kunstenaar in Vinkhuizen aan de slag gaat wordt op een later moment nog bekendgemaakt op de website en sociale media van het museum.



Afgelopen vrijdag startte de Groninger graffiti- en mural-kunstenaar Michel Velt in de wijk Beijum aan de Stoepemaheerd met zijn schildering waar hij tien dagen aan zal werken. Op vrijdag 22 april zal het kunstwerk naar verwachting af zijn. Velt specialiseert zich in muurschilderingen met een focus op portretten.

Zijn muurschilderingen zijn al veelvuldig binnen Groningen, maar ook internationaal te vinden. Dit is niet de eerste grote muurschildering van Michel Velt in Beijum; zo maakte hij eerder drie grote muurschilderingen met dierfiguren in het winkelcentrum.

Tito Mulk sluit de serie af in de wijk Paddepoel in de periode van 9 tot 22 mei. Tito Mulk, een Frans kunstenaarsduo uit Parijs, reist de hele wereld over om grote muurschilderingen te maken. De twee kunstenaars halen hun inspiratie uit de wereld van de comic strips: veelal volgestopt met superhelden en heroïsche figuren.

De kunstwerken zijn te herkennen aan de vele kleine details die de kunstenaars erin stoppen. Tito Mulk komt voor dit project speciaal naar Nederland om twee weken lang aan de Antaresstraat in Groningen een muurschildering te maken in hun karakteristieke stijl. Paddepoel heeft een primeur, want dit is hun eerste werk in Nederland.

Met de "murals" brengt het Groninger Museum kunst in de wijken, om daarna ook weer de wijkbewoners en alle Groningers uit te nodigen om kunst te kijken in het museum. Bijvoorbeeld op zaterdag 23 april, wanneer alle Groningers gratis het museum mogen bezoeken.

Writer's Block is een street art en urban art organisatie die graffiti, street art en andere vormen van kunst in de openbare ruimte organiseert en realiseert. De kunstwerken worden gemaakt door regionale, nationale en internationale kunstenaars en zijn te vinden door heel Nederland. De organisatie is inmiddels verantwoordelijk voor meer dan 100 grote muurschilderingen in Nederland.