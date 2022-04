De Oostzijde van de Grote Markt is genomineerd voor de Gouden Piramide 2022, een prijs voor architectonische, stedenbouwkundige of landschappelijke projecten. Aan de Oostzijde van de Grote Markt vind je onder andere Forum Groningen, Vindicat en het Market Hotel.

Er zijn nog vier andere genomineerde projecten: het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam, het Terp fan de Takomst in Blije, Ecodorp Boekel en Haasje Over in Eindhoven. De prijs is een speciaal ontworpen trofee - in de vorm van een gouden piramide - en 75.000 euro.



De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse prijs van de overheid voor een project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt. Het kan om een nieuwe ontwikkeling gaan, maar ook om herbestemming, renovatie of tijdelijk gebruik. De Gouden Piramide wordt uitgereikt sinds 2003. In 2020 won projectbureau Ooijen-Wanssum met de gebiedsontwikkeling rond de verruiming van de Maas in Noord-Limburg.



"De gemeente hield al die tijd de regie in handen", zegt de jury over de Oostzijde van de Grote Markt. "Ze nam de inwoners van de stad voortdurend mee, zowel bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan als bij de architectenselecties voor de verschillende nieuwe gebouwen. Behalve Forum zijn onder meer commerciële ruimtes, appartementen, een hotel en een studentensociëteit gerealiseerd."



In mei en juni bezoekt de jury de vijf genomineerde opdrachtgevers, in oktober wordt de winnaar bekendgemaakt.