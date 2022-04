Het kabinet heeft besloten om fors te investeren in de verdere ontwikkeling van groene waterstof. Dat is een grote opsteker voor de provincie Groningen, en dan vooral voor de omgeving van de Eemshaven en Delfzijl. Daar komt een fabriek voor groene waterstof, en krijgt de ontwikkeling van groene waterstof, die al langzaam van start is gegaan, een verdere impuls.

Er komt een bedrag van in totaal vijfhonderd miljoen euro beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van groene waterstof in Nederland. Het geld komt beschikbaar uit het Nationaal Groeifonds. Daarin zijn miljarden gereserveerd voor de vernieuwing van de Nederlandse economie.

De verdeling van het geld wordt in diverse rondes bekend gemaakt, en gisteren was de tweede ronde. Voor deze ronde adviseerde een commissie gisteren om geld toe te kennen of te reserveren voor 28 voorstellen. En een van die voorstellen betreft de verdere ontwikkeling van waterstof.

“Waterstof speelt een belangrijke rol in onze economie. Nederland is met 16,5 miljard m3 per jaar, de op één na grootste speler in Europa. Om die positie te behouden in een klimaatneutrale wereld moet groene waterstofproductie worden opgeschaald. Dit programma maakt dat mogelijk door een tender uit te schrijven voor elektrolysefaciliteiten van minimaal 100 MW”, zo schrijft het Nationaal Groeifonds.

De elektrolysers zetten groene elektriciteit van windparken op zee om in groene waterstof. Dankzij het geld kunnen deze ontwikkelingen in de Eemshaven en Delfzijl nu versneld worden uitgevoerd, waardoor de provincie Groningen een toonaangevende positie krijgt op het gebied van waterstof.