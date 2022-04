Het besluit van de gemeente Het Hogeland om 69 Oekraïense vluchtelingen die sinds half maart een onderkomen hadden in een zorgcentrum in Warffum vandaag te verplaatsen, stuit op onbegrip. Volgens de gemeente blijkt het lastig om vluchtelingen op te vangen in een zorgcentrum omdat dat ten koste gaat van de zorg aan de reguliere bewoners. Maar volgens het zorgcentrum zelf is het prima te combineren om vluchtelingen onder één dak te brengen met de vaste bewoners.

Volgens de gemeente Het Hogeland zijn er in het zorgcentrum na de komst van de vluchtelingen meer mensen in Warfheem komen wonen die reguliere zorg nodig hebben. "Vanaf toen is gebleken dat de zorg voor deze bewoners van Warfheem moeilijk te combineren is met de zorg Daarom verhuizen de Oekraïense bewoners naar woningen in Leens, Kantens, Kloosterburen en vakantiewoningen in Lauwersoog. De gemeente kan mensen hier meer zelfstandige woonruimte aanbieden."

Warfheem: "Het ging juist wél goed"

Maar locatie-directeur Ronald Schuring begrijpt niet waarom de vluchtelingen nu weer worden verplaatst. Locatie-directeur Ronald Schuring zegt tegen RTV Noord dat de vaste bewoners "hier gewoon gezellig zaten tussen de Oekraïners", en dat hem geen incidenten bekend zijn waaruit zou blijken dat de opvang niet goed verliep.

Vrijwilligers van Kerken komen voor niets

De gemeente Het Hogeland had gisteren een bijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis in Winsum om te overleggen met vertegenwoordigers van kerken over de vraag of de kerken ook iets kunnen betekenen voor de opvang. Gistermorgen omstreeks elf uur stonden die vertegenwoordigers in de hal van het gemeentehuis te wachten, toen zij hoorden dat de bijeenkomst was uitgesteld, in verband met corona van de burgemeester. Volgens de gemeente waren de vrijwilligers daar op 11 april per mail over geïnformeerd, maar van de aanwezigen had niemand de mail ontvangen.

Burgemeester Henk Jan Bolding heeft zijn oprechte excuses aangeboden aan de vrijwilligers voor het feit dat niet iedereen correct is geïnformeerd. Volgende week is er een nieuwe bijeenkomst gepland met de kerken.

Groningen