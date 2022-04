Het is inmiddels ruim drie weken geleden dat oud-wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) werd aangesteld om als informateur op te treden in de gemeente Groningen. Donderdag kwam de gemeente met een update over het informatieproces.

Sindsdien voerde hij gesprekken met GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, Partij voor de Dieren en SP. Dat waren de partijen die tijdens de verkiezingen de meeste stemmen wisten binnen te slepen.



Een samenwerking vanuit een links blok ligt voor de hand. GroenLinks won afgelopen maand de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, hoewel de partij zakte van elf naar negen zetels. De PvdA en D66 complementeren met respectievelijk zes en vijf zetels de top drie van grootste partijen in de stad.



Komende week voert Gijsbertsen vervolggesprekken met dezelfde partijen in wisselende samenstellingen. Hiervoor is naast GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, Partij voor de Dieren en SP ook de ChristenUnie uitgenodigd, een partij die in de vorige coalitie zat en tijdens de afgelopen verkiezingen een zetel moest inleveren.



Informateur Gijsbertsen verwacht volgende week woensdag weer informatie te kunnen geven over de nieuwe stand van zaken omtrent de coalitievorming.

