De PvdA Groningen draagt PvdA raadslid Rik van Niejenhuis voor als tweede wethouderskandidaat voor komende raadsperiode. Hij volgt hiermee huidig wethouder Wonen Roeland van der Schaaf op en zal samen met lijsttrekker Carine Bloemhoff namens de PvdA plaatsnemen in het gemeentebestuur.

"Ik voel me vereerd", reageert Van Niejenhuis verheugd en vol trots op de voordracht. "Het nieuws moet nog wel even bezinken. Ik had een maand geleden nooit durven dromen dat ik als tweede wethouderskandidaat voorgedragen zou worden om mogelijk naast Carine plaats te nemen in een nieuw gemeentebestuur".



Van Niejenhuis is naast zijn raadswerk voor de PvdA momenteel directeur bij de Groninger dorpen en vervult ook de rol van plaatsvervangend voorzitter in de Groninger gemeenteraad.



Van Niejenhuis neemt het stokje van tweede wethouderskandidaat over van Roeland van der Schaaf. Afgelopen maand werd bekend dat de PvdA wethouder Wonen zich na tien jaar wethouderschap niet nog een periode kandidaat stelt als wethouder in de gemeente Groningen. Hij is voorgedragen als dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest.