Steeds meer mensen die met de fiets ten val komen, hebben ernstig hersenletsel. Artsen in het UMCG, waaronder traumachirurg Jorrit Harbers en neuroloog Joukje van der Naalt, maken zich hier zorgen over en willen dat er meer aandacht komt voor veilig fietsen.

Het kenniscentrum VeiligheidNL maakte woensdag bekend dat het aantal fietsers dat bij een ongeluk ernstig gewond is geraakt, de afgelopen tien jaar met bijna een derde is toegenomen. Vorig jaar was bijna de helft van de fietsslachtoffers ouder dan 55 jaar. Ook het CBS kwam woensdag met cijfers naar buiten: van de 582 verkeersslachtoffers vorig jaar ging het vooral om fietsers, 207 in totaal. Onder de fietsdoden waren 80 e-bikers.



Jorrit Harbers wijst op het belang van een fietshelm. "Hersenletsel veroorzaakt veel leed en je kunt er je leven lang last van houden. Fietsen juichen we toe want het is gezond, maar we vinden dat er meer aandacht moet komen voor de veiligheid. Zo kan het dragen van een fietshelm de kans op ernstig hersenletsel met 60 procent verminderen en de kans op dodelijk hersenletsel met 71 procent."



Ook jongeren tussen de 12 en zeventien jaar liepen de afgelopen jaren ernstige verwondingen op bij ongelukken op de fiets. Volgens VeiligheidNL speelt de elektrische fiets daarin steeds vaker een rol.



20 april: Landelijke Dag van de Fietshelm



Op 20 april is de eerste Landelijke Dag van de Fietshelm. In het UMCG zijn dan verschillende activiteiten rond het thema veilig fietsen. Zo wordt er voorlichting gegeven waarvoor de Hersenstichting het Megabrein beschikbaar stelt.



De Landelijke Dag van de Fietshelm is een initiatief van de denktank 'Artsen voor Veilig Fietsen'; hierin zijn meerdere artsen van het UMCG vertegenwoordigd. Zij organiseren dit in samenwerking met het HersenStrijdFonds en de Hersenstichting.