De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag rond 4.50 uur een zwaargewonde vrouw aangetroffen aan de Schuitemakersstraat, achter de Kleine der A, in de binnenstad van Groningen. De politie heeft geen idee hoe de vrouw haar verwondingen heeft opgelopen.

Volgens een politiewoordvoerder is de vrouw direct zwaargewond door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van haar verwondingen wil hij niets kwijt.



Het is nog onduidelijk waardoor de vrouw gewond raakte. "We houden alle opties open", aldus de zegsman. Het zou kunnen zijn dat er sprake is van een misdrijf, maar ook een ongeluk wordt niet uitgesloten.



De politie heeft de vrouw, die nog steeds in het ziekenhuis ligt, nog niet kunnen spreken. De leeftijd van het slachtoffer is niet bekend.