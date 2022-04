Na de wedstrijd tussen SC Heerenveen en FC Groningen zijn zondag ongeregeldheden ontstaan in de buurt van het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Daarbij zijn drie politieagenten lichtgewond geraakt. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er nog geen aanhoudingen verricht, maar er wordt nog wel onderzoek gedaan.

Na de wedstrijd tussen de twee clubs ontstonden er aan de zuidkant van het stadion confrontaties tussen supporters. De ME moest in actie komen om de groep uit elkaar te halen. De groep van zo'n 150 tot 200 supporters zou onder andere met vuurwerk naar de ME en de politie hebben gegooid.



Volgens de politie keerde de rust na een korte oplaaiende situatie weer vrij snel terug.



SC Heerenveen had de wedstrijd met 3-1 gewonnen.

Groningen