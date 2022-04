De 24-jarige Bart J. uit Groningen staat vandaag terecht voor de moord op de veertienjarige Dinant. Op 6 juni vorig jaar werd de jongen neergestoken voor de Albert Heijn in Hoogkerk. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

J. werd even later aan het Hoendiep in Hoogkerk aangehouden. Tijdens de rechtszaak moet duidelijk worden in hoeverre Bart J. toerekeningsvatbaar was toen hij de jongen neerstak.

