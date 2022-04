Groningen zet komende vrijdag 15 april massaal de bloemetjes buiten. En daar is alle reden toe, want het is voor het eerst sinds twee jaar dat er weer een Bloemenjaarmarkt kan worden gehouden. De andere reden is dat het langzaam maar zeker toch lente aan het worden is, en traditiegetrouw symboliseert de Bloemenjaarmarkt voor Groningen het begin van het voorjaar. Er is dit jaar zeer veel te doen en te beleven, en bloemen- en plantenliefhebbers krijgen een unieke kans om hun slag te slaan.

Op 15 april, traditiegetrouw op Goede Vrijdag, vindt in het centrum van Groningen de grootste bloemen- en plantenmarkt van Noord-Nederland plaats: De Bloemenjaarmarkt. Na twee afgelaste edities bieden ruim honderd marktkooplieden hun bloemen en planten weer aan op de Grote Markt en de Vismarkt en in de daaraan grenzen straten de Oude Ebbingestraat, Guldenstraat, Brugstraat en het Akerkhof.

De Bloemenjaarmarkt - ook wel 'Bloemetjesmarkt' genoemd - trekt jaarlijks een groot aantal bezoekers naar de binnenstad. De markt biedt een grote variëteit aan verse snijbloemen en (kamer)planten en ook op het gebied van zaaigoed, bloembollen, tuingereedschap en toebehoren wordt de bezoeker niet teleurgesteld.

Bloemendepot

Wanneer u de handen vrij wilt hebben om nog verder te zoeken naar planten en bloemen, op een terras wilt genieten van het voorjaarszonnetje óf om te winkelen bij de vele winkels in de binnenstad, dan kunt u uw bloemen en planten gratis stallen. Naast het welbekende bloemendepot op de Grote Markt (voor de ABN AMRO) is er dit jaar voor het eerst ook een depot op de Vismarkt, naast Der Aa-kerk. De bloemendepots zijn open tussen 9.00 en 18.00 uur.

Vervoer

In verband met de wegwerkzaamheden rondom Groningen raadt de organisatie bezoekers aan om zo veel mogelijk gebruik te maken van de P+R-terreinen buiten de stad. Verkeer uit de richting van Duitsland kan de routeborden volgen naar de aangewezen parkeerterreinen. Er worden extra veel bussen ingezet om bezoekers makkelijk en snel naar de binnenstad te vervoeren. Voor slechts zes euro koopt u op een van de P+R's een retourticket voor vijf personen. Meer informatie over de bloemenjaarmarkt kunt u vinden op www.bloemenjaarmarkt.nl. Kijk voor meer informatie over bereikbaarheid op de website van Groningen Bereikbaar.

Ondernemer aan het woord

Ondernemers kijken er weer naar uit om naar Groningen te komen om hun waar te verkopen. "De Bloemenjaarmarkt in Groningen heeft een speciaal plekje in ons hart. Op goede vrijdag vertrekken wij en nog vele collega's vanuit alle richtingen naar het hoge Noorden. Het maakt niet uit wat je smaak of stijl is; op de Bloemenjaarmarkt in Groningen shop je je huis en tuin zomer klaar!"

Groningen