Sinds eind februari hebben 573 Oekraïense vluchtelingen zich ingeschreven bij de gemeente Groningen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Groningen zit daarmee in de top van gemeenten waar zich de meeste Oekraïners hebben gemeld. Alleen in Amsterdam (958) en Rotterdam (1.519) waren dat er meer.

In de provincie Groningen hebben zich sinds 24 maart 1.212 Oekraïense vluchtelingen gemeld. De meeste in de gemeente Groningen, maar relatief gezien vangt Westerwolde, waar ook het azc Ter Apel onder valt, de meeste vluchtelingen op. In die gemeente gaat het om 5 vluchtelingen uit Oekraïne per duizend inwoners. Ter vergelijking: in de gemeente Groningen gaat het om 2,44 vluchtelingen per duizend mensen.

Uit de cijfers blijkt dat met name vrouwen en kinderen het oorlogsgeweld zijn ontvlucht. In de gemeente Groningen alleen al gaat het om 190 vluchtelingen onder de achttien jaar.



Opvang in slaapboot Eemskanaal



Zo'n 90 vluchtelingen uit Oekraïne in Groningen hebben een opvangplek in een slaapboot aan Eemskanaal Noordzijde. Vooral gezinnen en studenten uit Oekraïne hebben hun intrek genomen in de slaapcabines.

"De sfeer is goed. Het is rustig en er is een gevoel van saamhorigheid", aldus locatiemanagers Hetty van Koevorden en Battal Unaldi.

Regie terug

Al enkele weken biedt de slaapboot onderdak aan vluchtelingen uit Oekraïne. De boot was al ingericht. Sinds kort staan er langs de weg ook containers met keukens, wasmachines en wasdrogers. "Mensen willen graag de regie terug over hun leven. Zelf koken helpt daarbij", vertelt Hetty. De eerste kippenpootjes liggen in de pan. Om rust te houden, is er een strakke werkwijze op de boot.

Er melden zich veel vrijwilligers met de vraag of ze iets kunnen doen. Volgens de locatiemanagers kunnen zij het beste contact opnemen met WIJ Oosterparkwijk.

Groningen