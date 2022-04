Al sinds het verschijnen van haar debuutalbum in 1998 is Ilse DeLange een van de bekendste en meest gerespecteerde artiesten van het land, met succes tot over de landsgrenzen bovendien. Op 22 november treedt de zangeres op in de Oosterpoort in Groningen.

DeLange maakte meerdere hitsingles als I'm Not So Tough, Miracle, So Incredible en The Great Escape. Naast een succesvolle solocarrière werd ze in 2014 met haar band The Common Linnets tweede tijdens het Eurovisie Songfestival, dat een triple platina plaat en meerdere grote Europese tournees tot gevolg had.



In 2019 kwam haar roots-album Gravel & Dust uit, waarmee een langgekoesterde wens in vervulling kwam. Begin 2020 brak ze ook door bij het grote publiek in Duitsland dankzij haar deelname aan het programma Sing Meinen Song, de Duitse versie van Beste Zangers. Dit Duitse avontuur leidde tot haar nieuwste album Changes, waarmee ze liet zien dat ze van alle markten thuis is.



In het najaar van 2022 keert Ilse DeLange terug naar de Nederlandse theaters en zal zij naast nieuwe muziek, vooral veel van haar grote en bekende hits live ten gehore brengen. Het optreden op 22 november begint om 20.00 uur. Tickets kosten euro 47,- en zijn te koop via de website.

