Er is toenemend onbegrip voor het besluit van staatssecretaris Hans Vijlbrief om, ondanks de oorlog in Oekraïne, vast te houden aan het besluit om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk definitief te stoppen.

Critici noemen dit 'onbegrijpelijk' in een tijd waarin de leveringszekerheid van aardgas naar Europa veel geringer is geworden. Dat meldt vandaag Het Financieele Dagblad (FD.nl). Industriële grootverbruikers en experts vinden het afbouwen van de gaswinning in Groningen niet langer verantwoord vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens het artikel in het FD hekelen grootverbruikers en experts het besluit van staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw om het stoppen met de gaswinning in Groningen. Alleen wanneer de gaswinning aan huishoudens en ziekenhuizen in Nederland in het geding komt, wil de staatssecretaris nog Gronings gas inzetten. De krant citeert René Peters van TNO. 'Het lijkt alsof de staatssecretaris zich geen zorgen maakt over de dreiging die op ons afkomt. Terwijl we juist veel kritischer moeten kijken naar onze afhankelijkheid van Russisch gas en de leveringszekerheid, zit hij nog op de lijn waarin Groningen snel gesloten moet worden.' Ook Gasunie Transport Srrvices (GTS) vindt dat we nu wat voorzichtiger met het Groningse gas moeten omspringen. Directeur Bart Jan Hoevers betoogt tegen het FD dat de staatssecretaris nu niet al te drastisch moet optreden om te stoppen met het winnen van het Groningse gas. Volgens Hans Grünfeld van de brancheclub voor grote energieverbruikers Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) getuigt het besluit van de staatssecretaris van een zeer naïef wereldbeeld. "We moeten nu het gesprek aangaan met Groningers over het winnen van meer gas en werken aan een goede compensatieregeling.' Ook Peters van onderzoeksinstituut TNO vindt dat er te snel gekeken wordt naar het afschakelen van de industrie. Peters: 'Iedereen kan nu zien aankomen dat we een gastekort krijgen, óf omdat Rusland de kraan dichtdraait óf omdat wij zelf geen gas meer willen importeren. Dan is het wel heel kortzichtig als je vervolgens zegt dat je Groningen gaat sluiten en de industrie straks gaat afkoppelen.'