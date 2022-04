Het Martini Ziekenhuis moet het Openbaar Ministerie (OM) inzage geven in de medische gegevens van een driejarig jongetje, dat levensgevaarlijk ziek werd door drugs. Dat meldt RTV Noord. De rechter in Assen heeft dat besloten.

De peuter uit Drenthe werd in de nieuwjaarsnacht van 2021 naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Hij had GHB gedronken uit een flesje dat in de woning rondslingerde.

Het OM verdenkt de moeder van poging tot doodslag of zware mishandeling en heeft het dossier nodig voor het strafrechtelijk onderzoek. De rechter-commissaris (onderzoeksrechter) legde om die reden beslag op het dossier.



Het ziekenhuis maakte vervolgens bezwaar tegen die inbeslagneming, vanwege aantasting van het medisch beroepsgeheim. De rechter oordeelde echter dat in het kader van waarheidsvinding in een strafrechtelijk onderzoek de forensische arts moet kunnen putten uit de bron. Het bezwaarschrift van het Martini Ziekenhuis is daarom ongegrond verklaard.



De uitspraak van de rechter in Assen is nog niet definitief. Het Martini Ziekenhuis kan nog in cassatie bij de Hoge Raad.